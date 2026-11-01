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Timbaland Gugat Dua Mantan Manajer Rp271,9 Miliar, Ini Kasusnya

Timbaland Gugat Dua Mantan Manajer Rp271,9 Miliar, Ini Kasusnya
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Penyanyi, rapper sekaligus penulis lagu Timbaland. Foto: Instagram/Timbaland

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi, rapper, sekaligus penulis lagu Timbaland mengajukan gugatan senilai USD 15 juta atau sekitar Rp 271,9 miliar terhadap mantan manajer dan manajer bisnisnya.

Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penyalahgunaan dana selama keduanya mengelola urusan keuangannya.

Mengutip The Hollywood Reporter, Timbaland menuduh kedua pihak melakukan penipuan, melanggar kewajiban fidusia, serta melakukan pencurian secara perdata. Tuduhan itu tercantum dalam dokumen gugatan setebal 65 halaman.

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Mantan manajernya, Gary Marella, dituduh mengambil jutaan dolar AS melalui komisi, biaya, dan penggantian pengeluaran yang dinilai tidak sah.

Timbaland juga menuding Marella menggunakan dana tersebut untuk menyamarkan sejumlah pembayaran yang dipersoalkan.

Sementara itu, mantan manajer bisnisnya, Bruce Seckendorf, dituduh gagal membayar cicilan hipotek rumah milik Timbaland hingga properti tersebut terancam disita.

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Dalam gugatan itu, keduanya juga disebut menyembunyikan pelanggaran keuangan serta menguras aset sang musisi.

Timbaland, yang memiliki nama asli Timothy Mosley, mengaku baru mengetahui dugaan masalah keuangan tersebut setelah menerima pemberitahuan penyitaan rumahnya pada tahun lalu.

Timbaland menggugat dua mantan pengelolanya senilai Rp271,9 miliar atas dugaan penipuan keuangan.

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