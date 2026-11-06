Timnas Argentina Memulai Era Baru Tanpa Lionel Messi, Nomor Punggung 10 Jadi Sorotan

jpnn.com - Timnas Argentina mulai menjalani kehidupan tanpa Lionel Messi. Menariknya, nomor punggung 10 yang selama ini identik dengan sang megabintang masih tak bertuan.

Argentina dijadwalkan menghadapi Uruguay pada 14 November sebelum melanjutkan agenda melawan Kosta Rika empat hari kemudian.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni telah menetapkan 28 nama untuk menjalani dua pertandingan tersebut. Namun, tidak satu pun pemain mendapatkan kepercayaan untuk mengenakan nomor ikonik peninggalan Messi.

Menurut laporan TyC Sports, nomor 10 sengaja dibiarkan tanpa pemilik oleh Scaloni dan staf kepelatihannya.

Seragam tersebut bahkan tetap disimpan di ruang ganti, seolah menunggu sosok yang tepat untuk meneruskan warisan Messi.

Nico Paz Masuk Kandidat Pewaris Nomor 10 Messi

Salah satu nama yang mulai diperhitungkan ialah Nico Paz. Gelandang Como 1907 itu dinilai memiliki kualitas untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai penerus nomor punggung 10 Argentina.

Performa eks pemain Real Madrid tersebut juga sedang menjanjikan. Nico Paz berhasil mencetak gol dalam tiga penampilan terakhirnya bersama tim nasional saat menghadapi Bolivia, Burkina Faso, dan Benin.

Mac Allister hingga Enzo Fernandez Jadi Alternatif

Selain Nico Paz, Alexis Mac Allister juga masuk dalam daftar pemain yang dinilai pantas mengenakan nomor tersebut.