Timnas Bangladesh Sadar Diri di FIFA ASEAN Cup 2026, Thomas Dooley: Kami Memang Underdog

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Thomas Dooley tidak ingin membawa Bangladesh larut dalam ekspektasi tinggi pada FIFA ASEAN Cup 2026. Sang pelatih mengingatkan timnya datang ke turnamen ini sebagai underdog yang harus menghadapi sejumlah negara dengan kekuatan lebih besar.

Menurut Dooley, Bangladesh tidak berada dalam posisi yang tepat untuk berbicara soal gelar juara. Fokus utama mereka adalah memberikan perlawanan, meminimalkan kesalahan, sekaligus menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga.

Ya, Bangladesh sebelumnya menjadi peserta FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggantikan India.

"Kami tahu bahwa kami adalah underdog di turnamen ini dan kami bahkan awalnya tidak diundang. Jadi kami senang bisa datang ke sini dan mencoba mewakili sepak bola Bangladesh di Indonesia," kata Dooley di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Bangladesh memang memiliki tantangan besar di Grup A. Mereka harus berhadapan dengan Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang secara peringkat FIFA berada di atas mereka.

Situasi tersebut membuat Dooley meminta suporter Bangladesh tidak memasang harapan berlebihan. Ia memahami keinginan para pendukung untuk melihat timnya membuat kejutan, tetapi menurutnya kondisi Bangladesh saat ini menuntut pendekatan yang lebih realistis.

"Saya tahu kami memiliki banyak penggemar di Bangladesh yang berpikir bahwa kami datang ke sini dan kami akan menjadi nomor satu," ujar Dooley.

"Namun, itu sangat sulit dan saya selalu mengatakan kami harus realistis."