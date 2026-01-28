menu
Timnas Bantai Korea di AFC Futsal Asian Cup 2026, Hector Umbar Pujian
Pemain Timnas Indonesia, Syauqi Saud Lubis saat berlaga pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan kemenangan besar atas Korea Selatan.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1) skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor 5-0.

Gol kemenangan skuad Garuda pada laga ini dicetak Mochammad Iqbal pada menit ke-(2, 21), Rio Pangestu Putra (11), Israr Megantara (29), dan Reza Gunawan (37).

Kemenangan ini disambut positif Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Sauto.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 tersebut menilai permainan Ahmad Habiebie dan kolega seusai dengan instruksi yang diinginkannya.

“Kami sudah mempelajari gaya bermain lawan. Kami melakukan set piece dengan baik dan hal itu memberikan kami keuntungan,” ujar mantan pelatih Bintang Timur Surabaya tersebut.

Permainan Timnas Indonesia sejatinya di laga ini sangat apik baik menyerang maupun bertahan.

Hector berharap anak asuhannya bisa bermain konsisten mengingat lawan yang dihadapi setiap laganya tidak mudah.

Timnas Indonesia mengawali AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan meraih kemenangan melawan Korea, Selasa (27/1)

