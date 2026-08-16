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Timnas Basket 3x3 U-17 Mulai Seleksi, Wahyu Widayat Jati Bongkar Kriteria Pemain

Timnas Basket 3x3 U-17 Mulai Seleksi, Wahyu Widayat Jati Bongkar Kriteria Pemain
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Wahyu Widayat Jati saat memimpin seleksi Timnas basket putra dan putri Indonesia menuju SEABA 3x3 U17 2026 di Jakarta, Minggu (16/8). Foto: Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket putra dan putri Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi SEABA 3x3 U17 2026 di Batam. Salah satu tahap awal yang dilakukan ialah menggelar seleksi pemain.

Seleksi tersebut dipimpin langsung oleh Wahyu Widayat Jati yang sebelumnya pernah menangani Jawa Timur pada PON 2020.

Pelatih kelahiran 15 Juli 1977 itu akan didampingi tiga asisten, yakni Zulfahrizal (DKI Jakarta), Raymond Shariputra (Jawa Barat), dan Stella Fabiola (Kepulauan Riau).

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Sementara itu, posisi strength & conditioning coach dipercayakan kepada Agus Pamungkas Batbual yang pernah menangani NSH Mountain Gold Timika dan RANS Simba Bogor.

Pada tahap pertama, Perbasi melakukan seleksi terhadap 28  nama dengan perincian 12 pemain putri dan 16 pemain putra.

Wahyu berharap proses tersebut bisa diikuti pemain yang benar-benar memiliki komitmen untuk menjalani seluruh tahapan seleksi.

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"Bermain untuk Timnas ini sebuah pilihan. Kami fokus kepada pemain yang hadir dan berkomitmen untuk kami seleksi," ujar pria yang akrab disapa Cacing itu.

Mantan pelatih Hangtuah Jakarta tersebut menjelaskan seleksi diawali dengan tes fisik dan vertical jump. Para pemain kemudian menjalani sprint dan beep test untuk mengukur kemampuan VO2 max.

Timnas basket putra dan putri Indonesia melakukan persiapan menatap SEABA 3x3 U17 di Batam dengan seleksi pemain.

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