JPNN.com » Olahraga » Basket » Timnas Basket Indonesia Kalah Menyakitkan dari Thailand, David Singleton Bangga dengan Pemain

Timnas Basket Indonesia Kalah Menyakitkan dari Thailand, David Singleton Bangga dengan Pemain

Timnas Basket Indonesia Kalah Menyakitkan dari Thailand, David Singleton Bangga dengan Pemain
Pebasket Agassi Goantara saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Thailand di Nimibutr Arena, Bangkok, Minggu (14/12). Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia menelan kekalahan menyakitkan saat menghadapi Thailand pada ajang SEA Games 2025.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Minggu (14/12/2025), Abraham Damar Grahita dan kolega menyerah dengan skor 67-71.

Pelatih Timnas basket putra Indonesia David Singleton tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya meski gagal meraih kemenangan pada laga tersebut.

Baca Juga:

David Singleton Apresiasi Perjuangan Pemain

Juru taktik kelahiran 3 Januari 1988 itu  menilai anak asuhnya telah berjuang maksimal hingga akhir pertandingan, sebelum akhirnya menyerah dengan selisih empat angka.

"Pertandingan yang sangat seru dan menyita emosi. Saya bangga dengan perjuangan para pemain hari ini."

"Kami perlu memulai dan mengakhiri laga dengan lebih kuat. Tidak cukup hanya solid dalam menjalankan strategi bermain," ujar pria yang akrab disapa Dave itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (15/12/2025).

Baca Juga:

Pada laga ini, Yudha Saputera tampil sebagai pencetak angka terbanyak dengan torehan 17 poin.

Sementara itu, Abraham Damar Grahita dan Agassi Goantara masing-masing menyumbangkan 14 dan 13 poin.

Pelatih Timnas basket putra Indonesia, David Singleton puji mental anak asuhannya di laga melawan Thailand, Minggu (14/12)

