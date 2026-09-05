Timnas Basket Indonesia Sudah Move On, David Singleton Punya Misi di Asian Games 2026
jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia sudah melupakan hasil kurang memuaskan pada ronde pertama Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 menjelang Asian Games 2026.
Pelatih Timnas basket putra Indonesia David Singleton menyebut anak asuhnya telah mengalihkan fokus dan siap menghadapi persaingan di ajang multievent terbesar Asia tersebut.
Sebelumnya, pada ronde pertama FIBA Asia Cup 2029, Skuad Garuda hanya meraih satu kemenangan atas Singapura. Sementara itu, dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia.
"Setelah kembali dari Malaysia, kami semua merasa sedikit kecewa dengan hasil yang kami dapatkan," ujar pria yang akrab disapa Dave itu.
"Kami tentu ingin memberikan representasi yang lebih baik untuk Indonesia."
Menurut Singleton, kekuatan Timnas basket putra Indonesia kini makin solid dengan hadirnya Derrick Michael Xzavierro.
Pemain kelahiran 1 April 2003 itu mendapat izin dari klubnya, Saga Ballooners, untuk membela Timnas basket Indonesia di Asian Games 2026.
Kehadiran Derrick membuat Singleton memiliki tambahan opsi dalam menyusun skuad. Sebelumnya, Timnas basket putra Indonesia juga diperkuat Anthony Beane dan Lester Prosper.
Pelatih Timnas basket, David Singleton ungkap kondisi tim menjelang Asian Games 2026 setelah raihan minor pada ronde pertama Kualifikasi FIBA Asia 2029
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