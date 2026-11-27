Timnas Basket Indonesia Takluk dari Mongolia, Koko Heru Singgung Kelemahan Tim
jpnn.com - Timnas basket Indonesia mengawali ronde kedua Kualifikasi FIBA Asia 2029 dengan kekalahan dari Mongolia.
Berlaga di MBank Arena, Ulaanbaatar, Kamis (26/11), skuad asuhan Koko Heru Setyo Nugroho itu menyerah dengan skor 64-72.
Pada pertandingan ini, Marques Bolden menjadi pencetak angka terbanyak bagi Indonesia dengan torehan 22 poin dan 11 rebound.
Sementara itu, Brandon Jawato turut memberikan kontribusi dengan menyumbangkan 11 poin.
Pelatih Timnas basket Indonesia Koko Heru Setyo Nugroho menyebut anak asuhnya sudah berusaha maksimal untuk meraih kemenangan.
Namun, momentum Andakara Prastawa dan kolega mulai hilang setelah Derrick Michael Xzavierro mengalami cedera.
Kondisi tersebut turut memengaruhi pertahanan Indonesia. Mongolia mampu mencatatkan 25 offensive rebound, jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia yang hanya mengamankan 11 rebound.
“Menurut saya, kami bermain cukup baik hingga sekitar kuarter ketiga. Namun, peluang itu hilang karena kami tidak bisa menjaga penguasaan bola, terutama dalam aspek pertahanan,” ujar Koko.
Peluang Timnas basket putra tembus Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 semakin berat seusai kalah dari Mongolia, Kamis (26/11)
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