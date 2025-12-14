Timnas Basket Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan Lawan Thailand di SEA Games 2025

jpnn.com, BANGKOK - Timnas basket putra Indonesia menelan kekalahan menyakitkan menghadapi Thailand di SEA Games 2025.

Dalam laga yang digelar Nimibutr Arena, Bangkok, Sabtu (13/12) skuad asuhan David Singleton itu menyerah dengan skor 67-71.

Pada pertandingan ini Abraham Damar Grahita dan kolega memulai laga dengan tempo lambat sehingga tertinggal dengan skor 31-41 di first half.

Masuk second half perlahan permainan Timnas basket putra Indonesia mulai membaik dengan bisa memperkecil kedudukan menjadi 48-54 pada kuarter ketiga.

Timnas basket Indonesia bahkan sempat percaya diri menatap kuarter keempat setelah unggul 65-61 di tiga menit terakhir melalui tembakan tiga angka Yudha Saputera serta lay up Abraham Damar Grahita.

Konsistensi permainan skuad Garuda sayang tidak bertahan hingga akhir setelah Freddie Lish tampil gemilang.

Mantan penggawa CLS Knight Surabaya itu menjadi mimpi buruk seusai tembakan free throw mengubah momentum permainan.

Akhirnya Timnas basket Indonesia harus mengakui keunggulan skuad asuhan Edu Torres dengan margin empat angka 67-71.