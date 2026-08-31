Timnas Basket Keok dari Malaysia, Perbasi Janji Berbenah Menjelang Asian Games 2026

jpnn.com - SEREMBAN - Timnas basket putra Indonesia mengakhiri petualangan pada ronde pertama Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kekalahan dari Malaysia.

Berlaga di Arena Seremban, Malaysia, Senin (31/8) skuad asuhan David Singleton itu menyerah dengan skor 63-77.

Managing Director BTN DPP Perbasi Jeremy Imanuel Santoso meminta maaf kepada seluruh fan basket Indonesia mengenai hasil tersebut.

Saat ini pihaknya akan melakukan evaluasi terkait hasil minor melawan tim Negeri Jiran tersebut.

"Kekalahan melawan Hong Kong dan Malaysia akan menjadi bahan evaluasi kami secepatnya untuk menghadapi window berikutnya pada akhir November," ujar pria berakronim JIS tersebut.

“Kekalahan dari Malaysia merupakan kekalahan yang sangat pahit. Tim nasional harus melupakan performa ini dan langsung mempersiapkan tim untuk Asian Games,” imbuhnya.

Pada ajang Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 tercatat skuad Garuda tidak tampil dengan kekuatan terbaik.

Tercatat hanya Anthony Beane yang diandalkan dari barisan pemain naturalisasi.