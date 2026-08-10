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Timnas Basket Putra Indonesia Akhirnya Tambah 4 Pemain, Ini Daftarnya

Timnas Basket Putra Indonesia Akhirnya Tambah 4 Pemain, Ini Daftarnya
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Timnas Basket Putra Indonesia saat berlaga pada SEA Games 2025 di Thailand. Foto: Dok. Perbasi/Ariya Kurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Basket Putra Indonesia menambah kekuatan untuk menatap Asian Games 2026 dan Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.

Pada pertengahan pemusatan latihan, David Singleton memanggil Brandon Jawato dan Vincent Kosasih, Abraham Damar Grahita dan Lester Prosper.

Manajer Timnas Basket Putra Indonesia, Rivaldo Tandra Pangesthio mengungkapkan bahwa pemain yang dipanggil untuk menambah kekuatan tim saat pemusatan latihan.

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Pemanggilan tambahan tersebut diharapkan membuat persaingan antarpemain berjalan lebih berjalan sengit.

“Pada Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 kami melihat komposisi pemain lokal dan sedangkan untuk Asian Games 2026 tentunya kami memanggil pemain yang lebih senior dan juga berpengalaman karena stage Asia,” kata pria yang akrab disapa Valdo itu.

Timnas Basket Putra Indonesia saat ini menjalani pemusatan latihan di Dewa United Arena, Tangerang.

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Pada pemanggilan awal, 16 pemain sudah berlatih langsung di bawah arahan David Singleton.

Rencananya pekan ini skuad Garuda akan melakoni laga persahabatan melawan RANS Simba Bogor, Rabu (12/8) mendatang.

Timnas Basket Putra Indonesia menambah kekuatan menatap Asian Games 2026 dan Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.

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