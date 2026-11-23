jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia baru tiba di Mongolia, Senin (23/11) pagi waktu setempat.

Andakara Prastawa dan kolega mencoba beradaptasi dengan kondisi udara di Ulaanbataar yang tengah dilanda suhu ekstrem mencapai -15C.

Manajer Timnas Basket Putra Indonesia Muhammad Nuradin mengkonfirmasi bahwa seluruh anggota delegasi dalam kondisi baik, meski harus menghadapi perjalanan panjang dan perubahan cuaca yang drastis.

“Terima kasih dan bersyukur, seluruh pemain dan ofisial tiba di Ulaanbaatar dalam kondisi sehat dan aman setelah menempuh total perjalanan sekitar 15 jam termasuk transit,” ujar Adin -sapaan akrab Nuradin-.

Rencananya para pemain Timnas basket putra Indonesia belum akan pergi ke arena pertandingan.

Agenda awal skuad asuhan Koko Heru Setyo Nugroho itu sesi latihan conditioning di bawah arahan tim pelatih di pusat kebugaran hotel.

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“Rangkaian agenda hari pertama di Ulaanbaatar kemudian ditutup dengan makan malam dan waktu istirahat penuh bagi seluruh pemain,” ungkap pria asal Salatiga itu.

“Harapannya para pemain bisa memulihkan tenaga menjelang agenda latihan resmi pada Selasa (24/11),” imbuhnya.