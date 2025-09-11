Timnas Basket Putra Jalankan Beberapa Agenda Menjelang SEA Games 2025

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia sudah memulai persiapan menjelang tampil di SEA Games 2025.

David Singleton memimpin langsung latihan perdana skuad Merah Putih pada Rabu (10/9) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.

Tercatat 24 nama pemain yang dipanggil sudah mengikuti latihan perdana untuk persiapan awal menghadapi ajang akbar olahraga antarnegara ASEAN itu.

Baca Juga: Plaza Parkir Timur GBK Disulap Jadi Venue Basket 3x3 Standar Dunia

Manajer Timnas basket putra Indonesia, Rivaldo Tandra Pangesthio mengungkapkan bahwa pemain yang dipanggil sudah sesuai keinginan pelatih hasil dari pemantauan di IBL serta ajang IBL Indonesia Cup 2025.

Nantinya untuk menciptakan persaingan antar posisi akan dilakukan promosi dan degradasi sehingga satu sama lain akan bersaing memperebutkan tempat.

“Kami ada sistem promosi dan degradasi. Tentu harapannya agar seluruh pemain bisa bersaing memperebutkan posisinya dan bekerja keras untuk bisa bermain sesuai dengan sistem yang akan diberikan pelatih,” ungkap pria yang akrab disapa Valdo itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (11/9).

Baca Juga: Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Hancur Lebur di Tangan Australia

Rencananya Timnas basket putra Indonesia akan menjalani beberapa uji tanding ke Australia sebagai persiapan menuju SEA Games 2025.

Tidak hanya bermain menghadapi tim-tim dari Divisi 1 Liga Basket Australia, Perbasi juga punya agenda menggelar pertandingan persahabatan di Jakarta melawan beberapa negara.