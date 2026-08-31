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Timnas Basket Putra Keok dari Malaysia, Perjuangan ke FIBA Asia Cup 2029 Belum Selesai

Timnas Basket Putra Keok dari Malaysia, Perjuangan ke FIBA Asia Cup 2029 Belum Selesai
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Pebasket Anthony Beane saat berlaga pada ajang Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 melawan Malaysia di Arena Seremban, Malaysia, Senin (31/8). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia mengakhiri perjuangan pada ronde pertama Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kekalahan dari Malaysia.

Berlaga di Arena Seremban, Malaysia, Senin (31/8/2026), skuad asuhan David Singleton menyerah dengan skor 63-77.

Pada laga ini, Yudha Saputera dan kolega bermain dalam tekanan sejak awal pertandingan hingga tertinggal 31-37 pada first half.

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Selepas jeda, permainan Timnas basket putra masih berada di bawah tekanan Malaysia. Hingga pertandingan berakhir, Indonesia akhirnya menyerah dengan margin 14 angka, 63-77.

Anthony Beane tampil sebagai pemain paling produktif Indonesia dengan mencetak 23 poin.

Pemain lainnya yang tampil apik ialah Dame Diagne dengan tambahan 16 poin.

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Dari kubu Malaysia, persentase tembakan tiga angka mereka mencapai 37 persen, berbanding 16 persen milik Indonesia.

Tim Negeri Jiran juga mampu memanfaatkan 22 kesalahan Indonesia untuk mendulang 28 poin.

Timnas basket putra mengakhiri perjuangan pada ronde pertama Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kekalahan dari Malaysia, Senin (31/8)

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