Timnas Basket Putra Siap Tempur Lawan Jepang di Asian Games 2026 Sore Ini

jpnn.com - NAGOYA - Timnas basket putra Indonesia akan mengawali perjuangan pada Asian Games 2026 melawan tuan rumah Jepang di Aichi International Arena, Nagoya, Kamis (10/9) pukul 17.00 WIB.

Plt. Manajer Timnas Ahmad Nuradin mengungkapkan bahwa Yudha Saputera dan kolega dalam kondisi siap tempur menghadapi tuan rumah.

Kepercayaan diri skuad asuhan David Singleton itu berdasarkan dari waktu latihan yang dijalani selama ini cukup untuk menatap ajang akbar antarnegara Asia tersebut.

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Tidak hanya itu, pada kesempatan kali ini dua pemain naturalisasi, yakni Lester Prosper serta Anthony Beane bisa dimainkan untuk menambah kekuatan.

“Para pemain dalam kondisi siap tempur dan berkomitmen memberikan yang terbaik bagi bangsa,” ujar pria yang akrab disapa Adhyn itu.

“Kami memohon doa dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia agar perjuangan Timnas di Asian Games 2026 ini membuah hasil maksimal,” imbuhnya.

Timnas basket putra Indonesia wajib waspada dengan kekuatan Jepang yang menyertakan nama-nama terbaik di B.League macam Alex Kirk hingga Avi Schafer. (perbasi/fal/jpnn)