Timnas Basket Putri Indonesia Buka FIBA U-18 Asia Cup 2026 dengan Menang Telak atas Oman

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia mengawali perjuangannya di FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 dengan kemenangan telak atas Oman.

Berlaga di Nimibutr Stadium, Bangkok, Senin (13/7/2026), Inez Agelina Welly dan kolega menang 127-6.

Pada pertandingan ini, Praisey Blessed tampil sebagai pencetak angka terbanyak setelah membukukan 18 poin.

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Kontribusi serupa juga diberikan Yemima Agatha Rahiesa yang turut mengoleksi 18 angka.

Sementara itu, Mabekou Talla Valerie tampil dominan dengan sumbangan 15 poin dan 14 rebound.

Fiorenza Celesta turut menyumbang 15 poin untuk melengkapi kemenangan Timnas basket putri Indonesia.

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Meski meraih kemenangan telak, Pelatih Timnas basket putri Indonesia Fredy meminta anak asuhnya tidak cepat berpuas diri.

Pasalnya, pada laga berikutnya Garuda Pertiwi akan menghadapi tuan rumah Thailand yang sebelumnya takluk 62-106 dari India.