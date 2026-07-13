Timnas Basket Putri Indonesia Siap Gilas Oman di Laga Perdana FIBA U18 Asia Cup 2026
jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia percaya diri menatap FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.
Inez Agelina Welly dan kolega datang dengan bekal positif setelah finis sebagai runner up pada babak kualifikasi.
Hasil tersebut menambah kepercayaan diri skuad Garuda Pertiwi untuk berbicara banyak pada ajang basket usia muda paling bergengsi di Asia itu.
Pelatih Timnas basket putri Indonesia Fredy mengungkapkan anak asuhnya telah siap menghadapi persaingan di FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.
Menurutnya, kekompakan antarpemain menjadi modal utama untuk membawa Indonesia melangkah jauh.
"Dari hasil uji coba adjustment sistem tereksekusi sangat bagus. Ini menjadi modal untuk persiapan kami di Thailand nanti."
"Mudah-mudahan apa yang kami persiapkan berdampak positif di pertandingan nanti," ujar mantan pemain Garuda Bandung itu.
Timnas basket putri Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Oman pada Senin (13/7) pukul 16.00 WIB.
Timnas basket putri Indonesia percaya diri menatap laga perdana FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 melawan Oman, Senin (13/7)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Basket Putri Indonesia Mengalami Perubahan Menuju FIBA U18 Women's Asia Cup 2026
- Timnas Basket Putri Jalani Persiapan Awal Menjelang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026
- Pemain Diaspora Tambah Kekuatan Timnas Basket Putri di Kualifikasi Piala Asia U18
- Menuju Asian Games 2026, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Hadapi Ujian di Manila
- Timnas Basket Putri Indonesia Sudah Maksimal Persembahkan Perunggu SEA Games 2025
- Kompak Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putra-Putri Indonesia Raih Perunggu SEA Games 2025