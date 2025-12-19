Timnas Basket Putri Indonesia Sudah Maksimal Persembahkan Perunggu SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan Timnas basket putri Indonesia di SEA Games 2025 sudah maksimal kendati hanya bawa pulang medali perunggu.

Skuad asuhan Gitautas Kievinas itu memastikan diri menempati posisi ketiga seusai menang atas Malaysia 62-55 di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (19/12).

Asisten manajer Timnas basket putri Indonesia, George Fernando Dendeng menilai perjuangan Ayu Sriartha dan kolega sudah luar biasa sepanjang SEA Games 2025.

Adanya perubahan regulasi pemain naturalisasi membuat praktis Timnas basket putri Indonesia hanya mengandalkan barisan lokal.

Adanya aturan tersebut menjadi berkah buat Erinindita Prias Madafa, sampai Angelica Jennifer Chandra yang mendapatkan kesempatan untuk tampil.

“Tentu pencapaian ini patut kami syukuri. Kami menghadapi lawan yang tidak mudah hari ini.”

“Tentu semua pemain sudah maksimal dengan membawa pulang medali perunggu,” ujar George saat dihubungi JPNN.com, Jumat (19/12).

Perjuangan Timnas basket putri Indonesia sepanjang SEA Games 2025 sejatinya mulus di laga perdana dengan menang atas Vietnam 81-38.