Timnas Berkandang di Stadion Pakansari Selama Fase Grup ASEAN Championship 2026, Ini Sebabnya

jpnn.com, BOGOR - Timnas Indonesia rencananya akan berkandang di Stadion Pakansari, Bogor selama babak fase grup ajang ASEAN Championship 2026.

Managing Director GSI Marsal Masita mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mungkin menggunakan stadion berkapasitas besar selama babak fase grup.

Sebab, penyelenggara tidak begitu optimistis mengingat target yang dicanangkan pada setiap laga diharapkan bisa menjual tiket mencapai 60 ribu penonton.

Baca Juga: PSSI Jaring Penggemar Baru Timnas Indonesia dari Dunia Games

“Jadi dua pertandingan babak fase grup yang kami daftarkan ke AFF itu main di Stadion Pakansari. Kami melihat laga di fase grup sulit tampaknya jika kami berharap bisa 60 ribu penonton. Jadi saya rasa Stadion Pakansari punya kapasitas yang pas untuk dua laga di babak fase grup,” ungkap Marsal.

Pada ASEAN Championship 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan pemenang kualifikasi antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste.

Rizky Ridho dan kolega akan melakoni dua laga kandang melawan Kamboja (27/7) dan Vietnam (3/8) mendatang.

Kiprah Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship 2026 layak dinantikan.

Skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara karena hanya mampu menjadi runner up sebanyak enam kali pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. (mcr16/jpnn)