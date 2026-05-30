Timnas FA7 Indonesia Tembus Semifinal World Championship, Siap Tantang Brasil
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia makin dekat dengan mimpi menjadi juara dunia. Tim FA7 Indonesia sukses menggebrak IFA7 World Championship 2026 dengan menembus semifinal.
Kini, Indonesia siap menghadapi lawan Brasil dalam perebutan tiket final.
Tim FA7 Indonesia sukses mencuri perhatian dunia setelah melaju ke babak semifinal.
Mereka juga menjadi tim sepak bola 7 pertama dari Indonesia yang mampu menembus empat besar turnamen dunia yang diikuti 30 negara.
Pencapaian itu menjadi sinyal kuat Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap kompetisi internasional.
Skuad Merah Putih kini menjelma menjadi kuda hitam yang membuat negara-negara besar mulai menoleh.
Perjalanan menuju semifinal tidak diraih dengan mudah. Tim FA7 Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai benua.
Namun, dengan permainan disiplin, kerja sama yang solid, dan semangat pantang menyerah, Garuda berhasil menyingkirkan sejumlah pesaing kuat untuk mengamankan tiket ke empat besar dunia.
Tim FA7 Indonesia sukses membuat kejutan di IFA7 World Championship 2026 seusai lolos ke semifinal. Skuat Garuda akan menantang Brasil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Heboh! Loh Kean Yew Jadi Finalis Terakhir Singapore Open 2026
- Raul Fernandez Juara Sprint MotoGP Italia, 3 Pembalap Jadi Korban, Bukan Marquez
- Resmi, Barcelona Datangkan Anthony Gordon Dari Newcastle
- Masuk TC Timnas Indonesia Belum Cukup, Eksel Runtukahu Incar Perhatian John Herdman
- Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026: Ada 2 Rekor Luar Biasa
- Jay Idzes Absen, John Herdman Simpan Nama Kapten Baru Timnas Indonesia