Timnas Futsal Indonesia dan Australia Tembus Semifinal, Malaysia Pulang Kampung

Pemain Timnas futsal putra Indonesia, Cris Daniel Yeimo saat berlaga pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Malaysia di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memastikan diri ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4) Albagir dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0.

Dengan hasil itu skuad Garuda tercatat telah mengoleksi dua kemenangan setelah di laga sebelumnya mengatasi perlawanan Brunei Darussalam dengan skor 7-0.

Tercatat tidak hanya Indonesia, wakil lainnya dari Grup B yang telah memastikan ke semifinal yakni Australia.

Tim Negeri Kangguru juga telah mengoleksi dua kemenangan seusai mengalahkan Malaysia (2-1) serta Brunei Darussalam (13-1).

Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga pemungkas Grup B ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Laga tersebut memperebutkan status juara Grup B untuk bisa menghadapi runner up dari Grup A pada babak empat besar.

Sementara itu, Malaysia harus angkat koper dari ajang ASEAN Futsal Championship 2026 seusai telan dua kekalahan.

