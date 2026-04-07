Timnas Futsal Indonesia dan Australia Tembus Semifinal, Malaysia Pulang Kampung

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memastikan diri ke semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4) Albagir dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0.

Dengan hasil itu skuad Garuda tercatat telah mengoleksi dua kemenangan setelah di laga sebelumnya mengatasi perlawanan Brunei Darussalam dengan skor 7-0.

Tercatat tidak hanya Indonesia, wakil lainnya dari Grup B yang telah memastikan ke semifinal yakni Australia.

Tim Negeri Kangguru juga telah mengoleksi dua kemenangan seusai mengalahkan Malaysia (2-1) serta Brunei Darussalam (13-1).

Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga pemungkas Grup B ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Laga tersebut memperebutkan status juara Grup B untuk bisa menghadapi runner up dari Grup A pada babak empat besar.

Sementara itu, Malaysia harus angkat koper dari ajang ASEAN Futsal Championship 2026 seusai telan dua kekalahan.