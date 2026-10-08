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Timnas Futsal Indonesia Geber Persiapan Jelang Lawan Brasil di Copa Das Nacoes de Futsal 2026

Timnas Futsal Indonesia Geber Persiapan Jelang Lawan Brasil di Copa Das Nacoes de Futsal 2026
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Skuad Timnas futsal Indonesia saat berlatih di GOR POPKI, Cibubur menjelang tampil pada ajang Copa Das Nacoes de Futsal 2026 di Brasil. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, BRASIL - Timnas futsal Indonesia menggelar persiapan awal menjelang tampil pada ajang Copa Das Nacoes de Futsal 2026 di Brasil.

Pada turnamen tersebut tercatat skuad Garuda akan tergabung dengan Brasil, dan Tanjung Verde.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto mengaku akan memaksimalkan kekuatan yang ada mengingat tidak punya waktu panjang untuk training camp.

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“Saat ini, kami hanya memiliki waktu tiga sampai empat hari, ditambah perjalanan jauh dan dampak perbedaan waktu yang tentu membuat situasi semakin rumit,” ujar Hector.

“Inilah situasinya dan kami akan memaksimalkan apa yang kami miliki," imbuhnya.

Hector berharap anak asuhannya bisa memetik pelajaran berharga mengingat saat tampil di Copa Das Nacoes de Futsal 2026 akan melawan Brasil.

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Sejauh ini tim Samba masih menjadi kekuatan yang tangguh di dunia futsal setelah enam kali menjadi juara.

Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal Indonesia saat berlaga pada ajang Copa Das Nacoes de Futsal 2026.

Timnas futsal Indonesia menggelar persiapan awal menjelang tampil pada ajang Copa Das Nacoes de Futsal 2026 di Brasil

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