Timnas Futsal Indonesia Jadikan Ajang Four Nations Cup Uji Coba Jelang SEA Games

Skuad Timnas futsal putra Indonesia saat menghadapi persiapan jelang Futsal Four Nations Cup 2025 di Hall Basket Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi Federasi Futsal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia siap menghadapi pertandingan persahabatan bertajuk Futsal Four Nations Cup 2025.

Pelatih Hector Sauto mengungkapkan ajang ini dijadikan sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2025 mendatang.

“Ini awal baru menuju SEA Games. Pemain bekerja keras, dan target kami tetap bermain untuk menang,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Pemain timnas futsal Indonesia, Mochammad Iqbal menjadikan turnamen persahabatan ini sebagai ujian mental sekaligus persiapan jelang ajang tampil di ajang akbar olahraga antarnegara Asia Tenggara.

Dengan persiapan yang dilakukan, pemain kelahiran 23 Agustus 1995 itu percaya diri mampu membawa Timnas Indonesia menjadi juara.

“Kondisi tim sangat baik. Meski baru berkumpul sekitar satu minggu, semua pemain mengikuti arahan pelatih. Kami optimistis bisa meraih kemenangan,” ujar pemain asal klub Bintang Timur Surabaya itu.

Ajang Futsal Four Nations Cup 2025 akan digelar mulai Kamis (18/9) di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Pada turnamen ini skuad Garuda akan berhadapan melawan Belanda, Latvia, dan Tanzania.

