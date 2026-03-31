Timnas Futsal Indonesia Siapkan TC di Spanyol

Timnas futsal Indonesia rencananya akan menggelar pemusatan latihan di Spanyol setelah Piala AFF 2026.

Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menyambut positif langkah yang diambil FFI untuk memberikan jam terbang kepada para pemain agar bisa merasakan atmosfer pertandingan di level internasional.

"Pergi ke Spanyol dan Brasil adalah eksposur terbaik yang bisa didapatkan oleh para pemain."

"Kami harus memberi mereka kesempatan bertanding di level tertinggi dengan meyakinkan banyak orang bahwa futsal adalah karier profesional yang menjanjikan," ujar juru taktik kelahiran 8 Desember 1981.

Brian Ick dan kolega rencananya akan bertolak ke Negeri Matador setelah Piala AFF Futsal 2026.

Skuad Garuda juga direncanakan menjalani laga uji coba melawan klub-klub divisi utama, termasuk menghadapi Palma Futsal.

Selain itu, agenda uji coba internasional bertajuk 4 Nations Series akan digelar di Jakarta dengan menghadirkan sejumlah negara, termasuk Portugal.

Performa Timnas futsal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir patut mendapat perhatian, terutama setelah meraih medali emas di SEA Games 2025 dan finis sebagai runner up Piala Asia 2026.