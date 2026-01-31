menu
Timnas Futsal Indonesia Tahan Irak, Hector Souto Puas, tapi Belum Lega

Pemain Timnas Futsal Indonesia Wendy Brian Ick (kanan) dalam pertandingan melawan Irak pada fase grup Piala Asia Futsal 2026. Foto: Dhiya Muhammad El-Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia memastikan tiket ke perempat final Piala Asia Futsal 2026 dengan status juara grup setelah bermain imbang melawan Irak.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/1/2026), skuad Garuda ditahan imbang Irak dengan skor 1-1.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto mengaku puas dengan penampilan Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega.

Sepanjang, tim peraih medali emas SEA Games 2025 itu sempat kewalahan meladeni permainan menyerang Irak, terutama setelah lawan tertinggal lebih dahulu.

Namun, solidnya pertahanan membuat Timnas Indonesia mampu mempertahankan hasil imbang melawan tim yang menempati peringkat ke-43 dunia itu.

"Ketika kami bermain empat melawan empat, tim saya menerapkan permainan menyerang."

"Akan tetapi, kami harus bertahan saat mereka bermain lebih agresif karena mereka ingin meraih kemenangan," ujar pelatih asal Spanyol itu.

Hasil imbang ini memastikan Timnas futsal Indonesia finis sebagai juara Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.

