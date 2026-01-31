Timnas Futsal Indonesia vs Irak 1-1, Samuel Eko Kirim Pesan untuk Vietnam
jpnn.com - Penggawa Timnas futsal Indonesia Samuel Eko terpilih sebagai pemain terbaik saat menghadapi Irak pada laga terakhir Grup A Piala Asia Futsal 2026.
Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/1/2026), pemain kelahiran 16 Mei 1998 itu mencetak satu gol dalam duel yang berakhir sama kuat 1-1.
Pemain asal Pontianak itu mengaku senang dapat mencetak gol meski timnya gagal meraih kemenangan.
Menurut pivot berusia 27 tahun itu, perasaannya campur aduk karena bisa mencatatkan nama di papan skor pada turnamen bergengsi antarnegara Asia.
"Pastinya senang karena bisa mencetak gol di hadapan orang tua, istri, anak dan penggemar yang datang malam ini," ujar pemain asal klub Bintang Timur Surabaya itu.
Performa Samuel Eko perlahan kembali ke level terbaiknya setelah absen pada laga perdana kontra Korea.
Mantan penggawa Kancil BBK itu berharap dapat kembali berkontribusi saat Timnas futsal Indonesia menghadapi Vietnam pada babak perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026.
Samuel Eko mengaku makin termotivasi setelah mengetahui Indonesia akan kembali berjumpa Vietnam mengingat kekalahan 0-1 pada SEA Games 2025 lalu.
Penggawa Timnas Indonesia, Samuel Eko termotivasi balas dendam menghadapi Vietnam di perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026
