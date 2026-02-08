Timnas Futsal Indonesia vs Iran: Hector Souto Ingatkan Realitas Seusai Final Dramatis

jpnn.com - Kekalahan dramatis Timnas futsal Indonesia dari Iran di final Piala Asia Futsal 2026 tak membuat Hector Souto larut dalam kekecewaan.

Di balik hasil itu, Souto justru menyoroti besarnya dukungan dunia yang dia rasakan untuk Skuad Garuda.

Partai final Indoneisa vs Iran di Indonesia Arena, Sabtu (7/2/2026), berakhir dengan skor sama kuat 5-5 hingga extra time.

Namun, Indonesia harus mengakui keunggulan Iran lewat adu penalti dengan skor 4-5.

Penampilan Skuad Garuda di partai puncak terbilang luar biasa. Pasalnya, lawan yang dihadapi merupakan tim tersukses di Piala Asia Futsal.

Iran merupakan pemegang gelar terbanyak sekaligus juara bertahan turnamen antarnegara Asia itu.

Meski demikian, performa Indonesia sepanjang turnamen membuat Souto memilih menahan euforia.

Dia menekankan bahwa pencapaian menembus final bukan jaminan kesuksesan serupa di masa mendatang.