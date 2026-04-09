Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal, Ini Bagan ASEAN Futsal Championship 2026
jpnn.com - Timnas futsal Indonesia dipastikan menghadapi Vietnam pada semifinal ASEAN Futsal Championship 2026.
Kepastian itu diraih seusai Skuad Garuda menjuarai Grup B setelah mengalahkan Australia dengan skor 3-2 di Nonthaburi Hall, Thailand, Rabu (8/4/2026).
Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Andres Dwi Persada Putra pada menit ke-9 dan ke-33, serta Muhammad Sanjaya (40').
Sementara itu, g ol balasan Australia tercipta melalui Jyden Jacob Harb pada menit ke-19, serta Wade Matthew Giovenali (36').
Dengan hasil ini, Albagir dan kolega keluar sebagai juara Grup B dan akan berjumpa Vietnam di babak semifinal.
Di sisi lain, Vietnam harus puas finis sebagai runner up Grup A setelah menelan kekalahan 2-4 pada laga terakhir fase grup.
Laga Timnas Indonesia vs Vietnam akan menjadi ulangan final Piala AFF Futsal 2024.
Saat itu, tim asuhan Hector Souto berhasil keluar sebagai juara setelah menang 2-0.
Simak di sini bagan semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Vietnam, Jumat (10/4)
