Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal, Ini Bagan ASEAN Futsal Championship 2026

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia dipastikan menghadapi Vietnam pada semifinal ASEAN Futsal Championship 2026.

Kepastian itu diraih seusai Skuad Garuda menjuarai Grup B setelah mengalahkan Australia dengan skor 3-2 di Nonthaburi Hall, Thailand, Rabu (8/4/2026).

Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Andres Dwi Persada Putra pada menit ke-9 dan ke-33, serta Muhammad Sanjaya (40').

Sementara itu, g ol balasan Australia tercipta melalui Jyden Jacob Harb pada menit ke-19, serta Wade Matthew Giovenali (36').

Dengan hasil ini, Albagir dan kolega keluar sebagai juara Grup B dan akan berjumpa Vietnam di babak semifinal.

Di sisi lain, Vietnam harus puas finis sebagai runner up Grup A setelah menelan kekalahan 2-4 pada laga terakhir fase grup.

Laga Timnas Indonesia vs Vietnam akan menjadi ulangan final Piala AFF Futsal 2024.

Saat itu, tim asuhan Hector Souto berhasil keluar sebagai juara setelah menang 2-0.