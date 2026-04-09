menu
JPNN.comJPNN.com
Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di Semifinal, Ini Bagan ASEAN Futsal Championship 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Indonesia, Muhammad Imam Anshori Rahman saat berlaga pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Australia di Nonthaburi Hall, Thailand, Rabu (8/4). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia dipastikan menghadapi Vietnam pada semifinal ASEAN Futsal Championship 2026.

Kepastian itu diraih seusai Skuad Garuda menjuarai Grup B setelah mengalahkan Australia dengan skor 3-2 di Nonthaburi Hall, Thailand, Rabu (8/4/2026).

Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Andres Dwi Persada Putra pada menit ke-9 dan ke-33, serta Muhammad Sanjaya (40').

Sementara itu, g ol balasan Australia tercipta melalui Jyden Jacob Harb pada menit ke-19, serta Wade Matthew Giovenali (36').

Dengan hasil ini, Albagir dan kolega keluar sebagai juara Grup B dan akan berjumpa Vietnam di babak semifinal.

Di sisi lain, Vietnam harus puas finis sebagai runner up Grup A setelah menelan kekalahan 2-4 pada laga terakhir fase grup.

Laga Timnas Indonesia vs Vietnam akan menjadi ulangan final Piala AFF Futsal 2024.

Saat itu, tim asuhan Hector Souto berhasil keluar sebagai juara setelah menang 2-0.

Simak di sini bagan semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Vietnam, Jumat (10/4)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

