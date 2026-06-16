menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Timnas Futsal Panggil 26 Pemain untuk Jalani Persiapan Awal Menuju Spanyol

Timnas Futsal Panggil 26 Pemain untuk Jalani Persiapan Awal Menuju Spanyol

Timnas Futsal Panggil 26 Pemain untuk Jalani Persiapan Awal Menuju Spanyol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas futsal Indonesia saat berlatih di kawasan Duren Sawit, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan melakukan pemusatan latihan ke Spanyol pada Agustus mendatang.

Pelatih Hector Souto tercatat memanggil 26 pemain untuk melakukan seleksi tahap awal.

"Terima kasih kepada seluruh klub atas kolaborasi dan kontribusi untuk Timnas futsal Indonesia," ujar manajer asal Spanyol itu.

Baca Juga:

Rencanaya sebelum bertolak ke Negeri Matador tercatat skuad Garuda akan berlatih di Jakarta terlebih dahulu.

Nantinya tidak hanya berlatih, para pemain juga akan mengadakan beberapa uji coba di Spanyol.

Santer kabar terdengar bahwa Timnas futsal putra Indonesia akan menghadapi Brasil.

Baca Juga:

Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal putra Indonesia nantinya sepanjang tahun ini.

Wajar harapan dari penggemar tinggi seusai pada Piala Asia 2026 mampu finis sebagai runner up setelah kalah dari Iran lewat adu tendangan penalti.

Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan melakukan pemusatan latihan ke Spanyol pada Agustus mendatang dengan panggil 26 pemain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI