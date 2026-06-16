Timnas Futsal Panggil 26 Pemain untuk Jalani Persiapan Awal Menuju Spanyol

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan melakukan pemusatan latihan ke Spanyol pada Agustus mendatang.

Pelatih Hector Souto tercatat memanggil 26 pemain untuk melakukan seleksi tahap awal.

"Terima kasih kepada seluruh klub atas kolaborasi dan kontribusi untuk Timnas futsal Indonesia," ujar manajer asal Spanyol itu.

Baca Juga: Hector Souto Ingin Timnas Futsal Indonesia Tantang Tim Eropa di FIFA Matchday

Rencanaya sebelum bertolak ke Negeri Matador tercatat skuad Garuda akan berlatih di Jakarta terlebih dahulu.

Nantinya tidak hanya berlatih, para pemain juga akan mengadakan beberapa uji coba di Spanyol.

Santer kabar terdengar bahwa Timnas futsal putra Indonesia akan menghadapi Brasil.

Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal putra Indonesia nantinya sepanjang tahun ini.

Wajar harapan dari penggemar tinggi seusai pada Piala Asia 2026 mampu finis sebagai runner up setelah kalah dari Iran lewat adu tendangan penalti.