Timnas Futsal Putri Indonesia Tantang Vietnam di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF 2026
jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal putri Indonesia akan menantang Vietnam pada perebutan tempat ketiga Piala AFF 2026.
Kepastian tersebut didapatkan Novita Murni Piranti dan kawan-kawan setelah menyerah lawan Australia dengan skor 2-3 di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Sabtu (28/2).
Pada pertandingan ini sejatinya skuad Garuda Pertiwi unggul terlebih dahulu melalui Insyafadya Salsabillah pada menit ke-(9) dan Dhea Febrina Bangun (29).
Keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah tim Negeri Kangguru mampu mencetak gol balasan melalui Clara Holder di menit ke-10, bunuh diri Fitry Amelya (31), dan Trudy Camilleri (50).
Hasil ini sejatinya di luar dugaan mengingat skuad asuhan Bruno Fernandes Cannavan itu tampil digdaya sepanjang turnamen Piala AFF 2026.
Trudy Rose Camilleri dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan atas Vietnam (2-0), Myanmar (6-1).
Kekalahan ini membuat Srikandi Merah Putih akan menantang Vietnam yang pada laga sebelumnya kalah 2-4 atas Thailand.
Partai perebutan tempat ketiga rencananya digelar di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Minggu (1/3). (ffi/mcr16/jpnn)
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Naufal
