menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Timnas Futsal Putri Indonesia Terancam Gagal ke Semifinal Setelah Imbang Lawan Malaysia

Timnas Futsal Putri Indonesia Terancam Gagal ke Semifinal Setelah Imbang Lawan Malaysia

Timnas Futsal Putri Indonesia Terancam Gagal ke Semifinal Setelah Imbang Lawan Malaysia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas futsal putri Indonesia, Dhea Febrina Bangun saat berlaga pada ajang Piala AFF 2026 melawan Malaysia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu (25/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal putri Indonesia ditahan imbang Malaysia pada laga lanjutan Grup A ajang Piala AFF Futsal 2026.

Skor 4-4 menutup duel Indonesia vs Malaysia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu (25/2/2026).

Garuda Pertiwi sejatinya mampu mencetak gol melalui Nisma Francida Rusdiana (3', 6'), Fitry Amelya (25'), dan bunuh diri Nur Syafiqah Binti Zainal Abidin (33').

Baca Juga:

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga setelah Malaysia mencetak gol penyeimbang melalui Nur Syafiqah Binti Zainal Abidin (8', 38'), Ayuna Anjani Binti Lamsin (10'), dan Nur Lyana Binti Soberi (14').

Hasil ini membuat peluang Timnas futsal putri Indonesia melangkah ke semifinal agak berat.

Perjuangan tim peraih medali perak di SEA Games 2025 itu harus menunggu hingga laga terakhir saat Malaysia jumpa Thailand, Kamis (26/2).

Baca Juga:

Jika tim negeri Jiran kalah di atas tiga gol maka skuad asuhan Luis Estrela berhak ke babak empat besar dengan status runner up Grup A.(mcr16/jpnn)

Timnas putri Indonesia ditahan imbang Malaysia pada laga lanjutan Grup A ajang Piala AFF Futsal 2026, Rabu (25/2)


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI