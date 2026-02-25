Timnas Futsal Putri Indonesia Terancam Gagal ke Semifinal Setelah Imbang Lawan Malaysia

jpnn.com - Timnas futsal putri Indonesia ditahan imbang Malaysia pada laga lanjutan Grup A ajang Piala AFF Futsal 2026.

Skor 4-4 menutup duel Indonesia vs Malaysia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu (25/2/2026).

Garuda Pertiwi sejatinya mampu mencetak gol melalui Nisma Francida Rusdiana (3', 6'), Fitry Amelya (25'), dan bunuh diri Nur Syafiqah Binti Zainal Abidin (33').

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga setelah Malaysia mencetak gol penyeimbang melalui Nur Syafiqah Binti Zainal Abidin (8', 38'), Ayuna Anjani Binti Lamsin (10'), dan Nur Lyana Binti Soberi (14').

Hasil ini membuat peluang Timnas futsal putri Indonesia melangkah ke semifinal agak berat.

Perjuangan tim peraih medali perak di SEA Games 2025 itu harus menunggu hingga laga terakhir saat Malaysia jumpa Thailand, Kamis (26/2).

Jika tim negeri Jiran kalah di atas tiga gol maka skuad asuhan Luis Estrela berhak ke babak empat besar dengan status runner up Grup A.(mcr16/jpnn)