Timnas Futsal U-16 dan U-19 Tembus Final, Bukti Pembinaan Berjalan Tepat

Skuad Timnas futsal Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U19 Boys' Futsal Championship 2025 melawan Vietnam di Nonthaburi Hall, Bangkok, Sabtu (27/12). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Federasi futsal Indonesia (FFI) apresiasi pencapaian skuad tim nasional U-16 dan U-19 pada ASEAN Boys' Futsal Championship 2025.

Ketum FFI Michael Victor Sianipar menilai prestasi yang diraih Garuda Muda di Thailand menjadi satu indikator keberhasilan pembinaan usia dini.

Sejauh ini federasi berupaya memberikan wadah kepada pemain terbaik Tanah Air untuk bisa tampil di turnamen yang digelar oleh FFI dan mengikuti seleksi.

“Lolosnya Timnas U16 dan U19 ke final secara bersamaan adalah kado istimewa. Ini bukti nyata bahwa pembinaan kami berjalan di rel yang tepat,” katanya.

“Kami punya stok talenta masa depan yang luar biasa. Saya berharap mereka tetap fokus, tuntaskan misi, dan bawa hasil yang terbaik untuk Indonesia," ujar Michael.

Pencapaian yang diraih merupakan kerja keras pemain, pelatih, dan ofisial setelah semuanya dipersiapkan dengan matang.

Depsekjen Tim Nasional Futsal, Frans Xaverius berharap para pemain tetap fokus mengingat masih ada satu langkah lagi untuk meraih gelar juara.

“Fokus kami sekarang adalah mendampingi pemulihan kondisi mereka agar bisa tampil lepas dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia di final nanti.”

