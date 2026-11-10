Timnas Indonesia Absen di FIFA Matchday, Ranking Terancam Disalip

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia harus melewatkan kesempatan mendulang poin pada FIFA Matchday November 2026.

Keputusan PSSI membatalkan agenda pertandingan internasional membuat skuad Garuda tidak memiliki peluang menambah angka dalam perhitungan ranking FIFA bulan ini.

Situasi tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, ketika Timnas Indonesia hanya menjalani pemusatan latihan tanpa pertandingan resmi, negara-negara lain masih berpeluang memperbaiki posisi melalui laga internasional.

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Kondisi ini membuka kemungkinan posisi Indonesia di ranking FIFA mengalami perubahan, bahkan bukan tidak mungkin disalip negara pesaing.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengakui bahwa aktivitas pertandingan negara lain bisa berpengaruh terhadap posisi Indonesia dalam daftar ranking FIFA.

Menurutnya, perubahan peringkat tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pertandingan Timnas Indonesia. Hasil yang diperoleh negara lain juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

"Tergantung negara-negara sebelah. Apakah juga melaksanakan FIFA Matchday? Kalau negara sebelah melaksanakan FIFA Matchday, secara otomatis kan nilainya pasti akan ada (perubahan)," kata Sumardji.

Sebelumnya, PSSI sempat menyiapkan dua pertandingan uji coba melawan Yordania dan Kuwait sebagai agenda Timnas Indonesia pada November 2026.