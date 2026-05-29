Timnas Indonesia Akan Main di Stadion GBK Jika Tembus Semifinal AFF 2026
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan belum akan menggunakan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, sebagai markas permanen sepanjang Piala AFF 2026.
PSSI telah menyiapkan skenario khusus, yaitu Skuad Garuda akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, jika berhasil melangkah ke babak semifinal.
Pada fase grup, Timnas Indonesia memang dijadwalkan menjalani dua laga kandang di Stadion Pakansari, yakni menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026 dan Vietnam pada 3 Agustus 2026.
Sementara dua pertandingan lainnya akan dimainkan di kandang lawan, yakni melawan Timor Leste atau Brunei Darussalam dan Singapura.
Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marsal Masita menjelaskan Stadion Pakansari hanya didaftarkan untuk kebutuhan babak penyisihan grup.
Namun, apabila langkah Garuda berlanjut ke fase gugur, atmosfer GBK akan kembali menjadi senjata utama.
"Jadi, Insyaallah kalau kita masuk semifinal, lawan Malaysia, dan final, lawan siapa pun, kita akan main di SUGBK. Jadi, kita daftarkan ke Piala AFF," tuturnya.
Menurut Marsal, PSSI telah mendaftarkan SUGBK sebagai venue untuk semifinal hingga final.
Timnas Indonesia akan bermarkas di Stadion Pakansari selama fase grup Piala AFF 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Debut Luke Vickery dan Mitchell Baker Tertunda, Jadi Penonton di FIFA Matchday 2026
- Marselino Bicara tentang John Herdman, Optimistis Garuda Terbang Tinggi
- Timnas Berkandang di Stadion Pakansari Selama Fase Grup ASEAN Championship 2026, Ini Sebabnya
- Tiket Laga Persahabatan Timnas Indonesia Dijual Terbatas, Sebegini Harganya
- Timnas Indonesia Baru Pakai GBK di Semifinal, Antisipasi Duel Lawan Malaysia
- Marselino Ferdinan Yakin Bakal Jadi Pilihan John Herdman