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Timnas Indonesia Andalkan Pemain Lokal di Piala AFF, Herdman Optimistis Bisa Juara

Timnas Indonesia Andalkan Pemain Lokal di Piala AFF, Herdman Optimistis Bisa Juara
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Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman soal skuad Garuda di AFF 2026. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi para pemain yang berkarier di kompetisi domestik. 

Meski tanpa kekuatan penuh dari pemain abroad, juru taktik asal Inggris itu tetap optimistis skuad Garuda mampu mengakhiri penantian panjang dengan merebut gelar juara.

Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 26 Agustus bukan bagian dari kalender resmi FIFA. 

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Kondisi tersebut membuat klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Untuk itu, Herdman memastikan mayoritas pemain yang tampil di turnamen Asia Tenggara tersebut berasal dari kompetisi dalam negeri. 

Salah satu nama yang diperkirakan sulit bergabung adalah Marselino Ferdinan yang masih terikat kontrak dengan klub Inggris, Oxford United.

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"Tidak, Marselino terikat kontrak dengan Oxford United, jadi mereka mengikuti aturan FIFA," kata Herdman.

"Turnamen nanti akan diisi pemain lokal," sambungnya.

Timnas Indonesia segera tampil di Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman tetap optimistis bisa merebut gelar juara, meski hanya mengandalkan pemain lokal.

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