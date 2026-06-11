Timnas Indonesia Andalkan Pemain Lokal di Piala AFF, Herdman Optimistis Bisa Juara
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi para pemain yang berkarier di kompetisi domestik.
Meski tanpa kekuatan penuh dari pemain abroad, juru taktik asal Inggris itu tetap optimistis skuad Garuda mampu mengakhiri penantian panjang dengan merebut gelar juara.
Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 26 Agustus bukan bagian dari kalender resmi FIFA.
Kondisi tersebut membuat klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Untuk itu, Herdman memastikan mayoritas pemain yang tampil di turnamen Asia Tenggara tersebut berasal dari kompetisi dalam negeri.
Salah satu nama yang diperkirakan sulit bergabung adalah Marselino Ferdinan yang masih terikat kontrak dengan klub Inggris, Oxford United.
"Tidak, Marselino terikat kontrak dengan Oxford United, jadi mereka mengikuti aturan FIFA," kata Herdman.
"Turnamen nanti akan diisi pemain lokal," sambungnya.
Timnas Indonesia segera tampil di Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman tetap optimistis bisa merebut gelar juara, meski hanya mengandalkan pemain lokal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Viral Perlakuan Tak Terpuji Oknum Fans Garuda, Beckham Putra Balas Lewat Pesan Berkelas
- John Herdman Tak Sembunyikan Kekaguman, Elkan Baggott Tampil Bak Pejuang
- FIFA Matchday: John Herdman Menemukan Senjata Baru Timnas Indonesia
- Mozambik Jadi Korban, Timnas Indonesia Petik Kabar Gembira dari FIFA
- Sapu Bersih FIFA Matchday, John Herdman Melihat Tanda Besar di Timnas Indonesia
- Timnas Indonesia Menang atas Mozambik, Simak Evaluasi John Herdman