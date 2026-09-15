Timnas Indonesia Bakal Full Team, Herdman Siapkan Pemain Terbaik untuk ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia tak ingin tampil setengah hati di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Herdman memastikan turnamen tersebut bakal menjadi panggung bagi pemain-pemain terbaik yang tersedia untuk membela Skuad Garuda.

"Jadi, mereka yang bugar, sehat, dan siap untuk menanglah yang akan dipilih," ujar Herdman.

Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan bahwa proses pemantauan pemain telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

Tak hanya pemain yang berkiprah di kompetisi domestik, pemain diaspora yang bermain di luar negeri juga masuk dalam radar.

"Kami telah memantau pemain lokal selama enam bulan terakhir. Kami juga telah memantau pemain diaspora," katanya.

Dengan FIFA ASEAN Cup 2026 berstatus agenda resmi FIFA, peluang pemain diaspora untuk dipanggil ke Timnas Indonesia pun terbuka lebar. Klub-klub diwajibkan melepas pemain yang mendapatkan panggilan tim nasional.

"Ini adalah agenda FIFA," tegas Herdman.

Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut memastikan tidak akan sembarangan dalam memilih pemain. Dia ingin memanfaatkan agenda FIFA untuk memanggil kekuatan terbaik yang tersedia.