Timnas Indonesia Bakal Rotasi Lawan Timor Leste, Jordi Amat Main dari Menit Pertama
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia kirim sinyal melakukan rotasi saat melakoni laga kedua ajang ASEAN Championship 2026 melawan Timor Leste.
Pelatih John Herdman membawa Jordi Amat ke konferensi pers, Kamis (30/7) yang sebelumnya urung bermain di laga melawan Kamboja.
Manajer kelahiran 19 Juli 1975 itu enggan berkomentar banyak saat disinggung masalah rotasi pemain.
Mantan pelatih Kanada itu pengin seluruh anak asuhannya dalam keadaan siap saat mendapatkan kesempatan bermain.
“Saya akan membiarkan kalian terus menebak-nebak sampai pertandingan esok.”
“Penting untuk saya menjaga antusiasme penggemar dan membiarkan semua orang memprediksi susunan pemain utama,” ujar juru taktik asal Consett itu.
Rencananya laga Timor Leste melawan Timnas Indonesia akan digelar di Chonburi Stadium, Jumat (31/7) mulai pukul 17.00 sore WIB.
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Timnas Indonesia kirim sinyal melakukan rotasi saat melakoni laga kedua ajang ASEAN Championship 2026 melawan Timor Leste, Jumat (31/7)
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