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Timnas Indonesia Bakal Rotasi Lawan Timor Leste, Jordi Amat Main dari Menit Pertama

Timnas Indonesia Bakal Rotasi Lawan Timor Leste, Jordi Amat Main dari Menit Pertama
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John Herdman bersama Jordi Amat saat menghadiri konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia melawan Timor Leste di Chonburi Stadium, Kamis (30/7). Foto: X/@aseanutdfc

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia kirim sinyal melakukan rotasi saat melakoni laga kedua ajang ASEAN Championship 2026 melawan Timor Leste.

Pelatih John Herdman membawa Jordi Amat ke konferensi pers, Kamis (30/7) yang sebelumnya urung bermain di laga melawan Kamboja.

Manajer kelahiran 19 Juli 1975 itu enggan berkomentar banyak saat disinggung masalah rotasi pemain.

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Mantan pelatih Kanada itu pengin seluruh anak asuhannya dalam keadaan siap saat mendapatkan kesempatan bermain.

“Saya akan membiarkan kalian terus menebak-nebak sampai pertandingan esok.”

“Penting untuk saya menjaga antusiasme penggemar dan membiarkan semua orang memprediksi susunan pemain utama,” ujar juru taktik asal Consett itu.

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Rencananya laga Timor Leste melawan Timnas Indonesia akan digelar di Chonburi Stadium, Jumat (31/7) mulai pukul 17.00 sore WIB.

Rizky Ridho dan kolega datang ke Negeri Gajah Putih dengan modal kemenangan 5-1 melawan Kamboja.?

Timnas Indonesia kirim sinyal melakukan rotasi saat melakoni laga kedua ajang ASEAN Championship 2026 melawan Timor Leste, Jumat (31/7)

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