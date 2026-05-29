Timnas Indonesia Baru Pakai GBK di Semifinal, Antisipasi Duel Lawan Malaysia

jpnn.com - Timnas Indonesia berpeluang menggunakan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, jika berhasil melaju ke semifinal dan final ASEAN Championship 2026.

Managing Director GSI, Marsal Masita menilai stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu layak menjadi kandang skuad Garuda mulai dari babak empat besar.

Apalagi, jika Indonesia menghadapi Malaysia di semifinal, antusiasme suporter diperkirakan bakal membludak.

Untuk itu pihaknya menyediakan Stadion GBK sebagai kandang Timnas Indonesia setelah sebelumnya memainkan fase grup di Stadion Pakansari, Bogor.

“Insyaallah kalau Indonesia masuk semifinal semoga lawan Malaysia dan final lawan siapa pun kami akan main di Stadion Gelora Bung Karno,” ujar Marsal.

GBK dinilai menjadi pilihan ideal untuk mengakomodasi tingginya animo pendukung Timnas Indonesia.

Dukungan ribuan suporter diharapkan mampu membakar motivasi anak asuh John Herdman saat menjalani laga penting di empat besar.

Peluang Indonesia bertemu Malaysia di semifinal memang cukup terbuka.