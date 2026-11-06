Timnas Indonesia Batal Gelar FIFA Matchday, John Herdman Alihkan Agenda ke Bali

jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan urung menggelar pertandingan FIFA Matchday pada November mendatang.

Keputusan tersebut diambil menyusul penundaan Piala Asia 2027 sekaligus mempertimbangkan eskalasi situasi regional di Timur Tengah.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menjelaskan bahwa periode FIFA Matchday November tetap akan dimanfaatkan untuk melanjutkan proses persiapan tim.

Sebagai gantinya, pelatih asal Inggris itu akan menggelar pemusatan latihan di Bali.

“Menyusul penundaan Piala Asia AFC serta mempertimbangkan eskalasi situasi regional di Timur Tengah, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan tersebut,” ungkap Herdman.

“Kami akan memanfaatkan periode FIFA Matchday November untuk menggelar pemusatan latihan selama tujuh hari di Bali,” imbuhnya.

Selama pemusatan latihan di Pulau Dewata, Herdman tetap akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mematangkan persiapan skuad Garuda.

“Fokus pada penguatan kedalaman skuad dan melanjutkan persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia,” ujar Herdman.