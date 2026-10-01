Timnas Indonesia Butuh Banjir Gol, John Herdman Bicara Egy Maulana dan Rayhan Hannan

jpnn.com - Timnas Indonesia berada dalam situasi yang membuat pertandingan melawan Bangladesh menjadi sangat menentukan. Bukan sekadar mengejar kemenangan, Skuad Garuda juga membutuhkan banyak gol demi menjaga peluang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam.

Situasi tersebut membuat perhatian tertuju kepada dua pemain yang sejauh ini belum banyak mendapat kesempatan bermain, yakni Egy Maulana Vikri dan Rayhan Hannan.

Keduanya memiliki karakter permainan kreatif yang berpotensi menjadi senjata ketika Indonesia harus membongkar pertahanan Bangladesh yang diperkirakan tampil lebih bertahan.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak menutup kemungkinan menurunkan keduanya.

"Semuanya mungkin saja dimainkan (Egy dan Hannan)," kata Herdman tadi malam di Stadion STIK.

Namun, Herdman belum memastikan apakah Egy dan Hannan akan masuk starting XI atau dimainkan dari bangku cadangan.

Pelatih asal Inggris tersebut mengungkapkan pemilihan pemain akan sangat bergantung pada kebutuhan pertandingan. Data statistik juga menjadi salah satu bahan pertimbangannya.