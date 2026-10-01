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Timnas Indonesia Butuh Banyak Gol, Ole Romeny atau Mitchel Baker Jadi Solusi?

Timnas Indonesia Butuh Banyak Gol, Ole Romeny atau Mitchel Baker Jadi Solusi?
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Striker Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang mampu tampi efektif saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Duel Indonesia vs Bangladesh akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Kemenangan dengan margin besar menjadi target penting bagi Skuad Garuda untuk menjaga peluang melaju ke final.

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Dua nama yang menarik perhatian ialah Ole Romeny dan Mitchell Baker. Keduanya menjadi pencetak gol terbanyak Timnas Indonesia era John Herdman.

Romeny dan Baker masing-masing mengemas empat gol.

Romeny Punya Cerita Khusus di SUGBK

Romeny memiliki modal menarik menjelang pertandingan melawan Bangladesh. Penyerang berusia 26 tahun itu sudah delapan kali tampil bersama Timnas Indonesia di SUGBK.

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Dari delapan penampilan tersebut, pemain Fortuna Sittard itu mampu mencatat enam gol. Bahrain, China, Saint Kitts & Nevis, Oman, Mozambik, dan Singapura pernah menjadi korban.

Namun, catatan tersebut tidak selalu berakhir dengan gol. Romeny gagal mencatatkan namanya di papan skor ketika Indonesia menghadapi Bulgaria dan Malaysia.

Timnas Indonesia membutuhkan banyak gol saat menghadapi Bangladesh. Ole Romeny dan Mitchel Baker sama-sama punya catatan menarik.

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