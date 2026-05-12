Timnas Indonesia Dapat Respek dari Eks Pelatih Real Madrid Menjelang Piala Asia 2027
jpnn.com - Timnas Indonesia berada dalam grup yang cukup menantang di Piala Asia 2027.
Skuad Garuda akan bersaing di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.
Komposisi tersebut langsung dinilai sebagai salah satu grup paling berat pada fase penyisihan.
Pelatih Qatar Julen Lopetegui memberikan pandangannya terhadap persaingan di Grup F.
Meski Qatar datang dengan status salah satu tim unggulan, Lopetegui meminta anak asuhnya tidak boleh menganggap enteng setiap lawan, termasuk Indonesia.
"Kami optimistis, tetapi kami juga tahu kualitas lawan-lawan yang akan dihadapi."
"Grup ini jelas tidak mudah," jelasnya.
Mantan pelatih Real Madrid i tu secara khusus menyoroti kemajuan sepak bola Indonesia yang menurutnya patut diperhitungkan.
Eks pelatih Real Madrid memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027.
