Timnas Indonesia di Ujung Sejarah, Begini Permintaan Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Patrick Kluivert tak ingin ada celah sedikit pun dalam penampilan Timnas Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan Skuad Garuda harus tampil sempurna demi menjaga asa lolos otomatis ke putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Langkah Krusial Timnas Indonesia

Langkah Indonesia menuju panggung terbesar sepak bola dunia kini tinggal selangkah lagi.

Dua laga krusial sudah menanti di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, melawan tuan rumah Arab Saudi pada Kamis (9/10) dini hari WIB dan Irak tiga hari berselang.

"Segalanya harus sempurna. Eksekusi, bola mati, penguasaan bola, kehilangan bola, semua detail penting."

"Kami hanya punya 180 menit lagi menuju Piala Dunia. Jadi, tujuan kami jelas, tampil maksimal dan lolos," tegas Kluivert dalam video PSSI.

Kondisi Timnas Indonesia

Indonesia datang dengan kekuatan 29 pemain, termasuk empat penjaga gawang. Namun, satu nama harus absen, yakni Emil Audero Mulyadi.

Kiper Cremonese itu dipastikan menepi akibat cedera betis yang didapat saat membela klubnya di Serie A kontra Como, akhir September lalu.

