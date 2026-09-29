Timnas Indonesia di Ujung Tanduk, Kevin Diks Ungkap Hal yang Wajib
jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia belum kehilangan peluang untuk melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
Namun, hasil imbang 0-0 kontra Malaysia membuat skuad Garuda yang sarat pemain naturalisasi itu harus bekerja lebih keras pada laga terakhir Grup A.
Indonesia bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9/2026) malam WIB. Situasi semakin sulit setelah Thom Haye menerima kartu merah langsung pada menit ke-37.
Bermain dengan sepuluh pemain, Timnas Indonesia dipaksa bertahan dari gempuran Malaysia. Beruntung, Maarten Paes tampil solid di bawah mistar dan mampu menjaga gawang Garuda tetap steril hingga pertandingan berakhir.
Tambahan satu poin membuat Indonesia kini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Skuad asuhan John Herdman itu berada di posisi kedua Grup A, di bawah Malaysia yang juga mengantongi empat poin tetapi unggul dalam selisih gol.
Kondisi tersebut membuat pertandingan terakhir menjadi sangat menentukan.
Indonesia akan menghadapi Bangladesh di SUGBK pada Kamis (1/10/2026) malam WIB. Pada waktu yang sama, Malaysia bertemu Singapura di Stadion Si Jalak Harupat.
Wajib Menang dan Kejar Selisih Gol
Timnas Indonesia yang penuh pemain naturalisasi itu tidak hanya wajib meraih kemenangan atas Bangladesh, tapi...
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