Timnas Indonesia Digenjot Tanpa Ampun, Beckham Putra Beber Pola Latihan John Herdman
jpnn.com - Perubahan besar mulai terasa di tubuh Timnas Indonesia sejak kedatangan pelatih anyar, John Herdman.
Intensitas latihan meningkat tajam, para pemain dituntut bergerak cepat memahami konsep permainan yang dibawa sang entrenador.
Gelandang Beckham Putra mengakui bahwa sesi latihan yang dijalani saat ini jauh lebih menuntut, baik secara fisik maupun pemahaman taktik.
"Latihan yang kami jalani sekarang benar-benar padat dan penuh detail."
"Kami harus cepat menangkap apa yang diinginkan pelatih, terutama soal perpindahan dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya," jelas pemain Persib Bandung itu.
Beckham menjelaskan program latihan disusun bertahap dengan fokus berbeda di setiap sesi.
Pada awal, tim lebih diarahkan memperkuat lini pertahanan sebelum kemudian beralih ke pola serangan.
"Di awal kami lebih banyak mengerjakan aspek bertahan."
