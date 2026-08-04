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Timnas Indonesia Dihajar Vietnam, Silakan Simpulkan Sendiri Omongan John Herdman

Timnas Indonesia Dihajar Vietnam, Silakan Simpulkan Sendiri Omongan John Herdman
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Pesepak bola Timnas Indonesia Thom Haye saat bertanding melawan Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia kalah telak dari Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8) malam, dengan skor 0-3.

Seusai laga Timnas Indonesia vs Vietnam, John Herdman langsung menyampaikan hasil evaluasinya.

Pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan, kerapatan formasi tim asuhannya harus diperbaiki untuk menghadapi laga berikutnya pada fase grup Piala AFF 2026.

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"Saya rasa bagi kami, kami harus tetap menjaga kerapatan formasi. Baik saat kami menyerang maupun bertahan, formasi harus tetap rapat," kata John Herdman dalam konferensi pers seusai laga.

Herdman menjelaskan bahwa selain kerapatan formasi, manajemen permainan juga harus secara lebih baik lagi yang dimulai dari pelatih, bukan dari pemain, dalam mengelola pertandingan.

Dalam pertandingan melawan Vietnam, kata dia, timnya ingin bermain menyerang, mengalirkan permainan ke lini depan atau pertahanan lawan.

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Pihaknya tidak ingin menjadi tim yang hanya bertahan di area sendiri dan mengandalkan serangan balik, meski strategi semacam itu membutuhkan keberanian serta memiliki risiko tersendiri.

"Kami hanya harus mempelajari momen-momen yang tepat agar pertahanan kami rapat saat diserang dan transisi bertahan kami terorganisasi dengan lebih baik," katanya.

Berikut penjelasan John Herdman seusai Timnas Indonesia kalah telak dari Vietnam pada laga Piala AFF 2026.

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