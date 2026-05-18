Timnas Indonesia Dikepung Raksasa Asia, John Herdman Tantang Pemain Menikmati Tekanan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman mulai menanamkan mental perang kepada Skuad Garuda yang akan tampil di Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Herdman tak gentar meski Timnas Indonesia masuk grup neraka bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Sebaliknya, Herdman justru ingin para pemain Timnas Indonesia menikmati tekanan dan menjadikannya senjata untuk mengejutkan Asia.

Dia menyatakan bahwa tekanan besar itu tidak boleh dianggap sebagai beban. Menurut dia, tantangan berat bisa membentuk karakter Timnas Indonesia menjadi tim yang lebih tangguh dan berani bersaing di level tertinggi Asia.

“Saya pikir lagi-lagi sebagai pelatih, tugas kami adalah menormalkan tekanan, mengubah cara pandang terhadapnya menjadi peluang dan tantangan, bukan ancaman," ujar Herdman dikutip dari akun Timnas Indonesia di YouTube.

Dia mengungkapkan staf pelatih kini fokus membangun kekuatan mental pemain, bukan hanya aspek teknis dan taktik. Pelatih asal Inggris itu ingin seluruh skuad memiliki keberanian menghadapi atmosfer panas turnamen besar tanpa rasa takut.

Bagi Herdman, tim yang mampu mengendalikan tekanan, biasanya punya peluang lebih besar menciptakan kejutan. Oleh karena itu, dia berusaha menghadirkan kombinasi pemain dengan karakter kuat agar Timnas Indonesia tetap percaya diri meski menghadapi lawan-lawan elite Asia.

"Serta memastikan kami mendapatkan keseimbangan yang tepat dari kepribadian dan karakter yang kami tahu mampu menanganinya, mengubahnya menjadi sesuatu yang menarik," jelasnya.

Dia tak ingin tekanan melumpuhkan permainan Indonesia di Piala Asia nanti. Herdman juga menilai pengalaman bertanding di laga besar harus ditularkan kepada pemain lain yang belum terbiasa tampil di bawah sorotan besar.