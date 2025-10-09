Timnas Indonesia Dipukul Arab Saudi, Kluivert Bicara soal Singa dan Marteen Paes
jpnn.com - JEDDAH - Juru Taktik Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengapresiasi kerja keras pasukannya yang keok 2-3 dari Arab Saudi, pada laga Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026, di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.
Indonesia unggul lebih dahulu, tetapi cuma sebentar.
Arab Saudi lalu menang 3-2 dan membuka peluang lebar untuk lulus ke Piala Dunia 2026.
Buat Timnas Indonesia, kekalahan dari Arab membuat laga melawan Irak pada Minggu (12/10) menjadi penentu, apakah masih bisa ke play-off atau tamat.
Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini terbagi dua pul. Grup A diisi Qatar (tuan rumah), Uni Emirat Arab, dan Oman. Grup B berisi Arab Saudi (tuan rumah), Indonesia, dan Irak.
Juara Grup A dan Grup B langsung mendapat tiket Piala Dunia 2026. Dua peringkat kedua ke babak V untuk berebut satu tiket ke play-off melawan wakil dari benua lain. Pemenang play-off akhirnya berhak ke Piala Dunia 2026.
“Hasil pertandingan ini sangat mengecewakan, tetapi para pemain bertarung seperti singa. Saya bangga dengan usaha mereka,” kata Kluivert dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Pelatih asal Belanda itu menilai Indonesia memulai laga dengan baik, tetapi kehilangan kendali permainan setelah berhasil unggul terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Kevin Diks.
Buat Timnas Indonesia, kekalahan dari Arab Saudi membuat laga melawan Irak pada Minggu nanti menjadi penentu.
