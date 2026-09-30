Timnas Indonesia Dituntut Banjir Gol Lawan Bangladesh, John Herdman Punya Modal Ini

jpnn.com - Timnas Indonesia punya satu pekerjaan penting saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Menurut jadwal, duel Indonesia vs Bangladesh akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Laga tersebut menjadi penentu langkah Garuda setelah di pertandingan sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia.

Kini, ada alasan mengapa John Herdman membutuhkan lebih dari sekadar tiga poin. Indonesia masih bersaing dengan Malaysia yang memiliki peluang serupa untuk mengamankan posisi teratas.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi empat poin. Namun, Harimau Malaya berhak berada di peringkat pertama karena unggul agresifitas gol +3, sedangkan Skuad Garuda +2.

Garuda Punya Modal untuk Banjir Gol

John Herdman sebenarnya memiliki rekam jejak membawa Timnas Indonesia menang dengan skor besar. Garuda pernah mencatat kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, 3-0 melawan Oman, 5-1 kontra Kamboja, dan 3-0 atas Timor Leste.

Kali ini, tantangannya adalah mengulang catatan tersebut dalam pertandingan yang jauh lebih menentukan.

Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Luke Vickery, hingga Egy Maulana Vikri menjadi sejumlah opsi yang dapat dimaksimalkan Herdman di lini depan.