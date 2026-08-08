menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas Indonesia Gagal di AFF 2026, DPR Desak Kebijakan Naturalisasi Dievaluasi Total

Timnas Indonesia Gagal di AFF 2026, DPR Desak Kebijakan Naturalisasi Dievaluasi Total

Timnas Indonesia Gagal di AFF 2026, DPR Desak Kebijakan Naturalisasi Dievaluasi Total
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Timnas Indonesia ditahan imbang Singapura 1-1 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat. (X/theaseanball)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XIII DPR RI mendesak pemerintah segera mengevaluasi total kebijakan naturalisasi atlet setelah Timnas Indonesia gagal menembus babak semifinal Piala AFF 2026.

Anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi masalah kewarganegaraan, Franciscus Sibarani, menyatakan kekalahan ini harus menjadi momentum penting untuk melihat kembali arah pembangunan sepak bola nasional.

Evaluasi tidak boleh hanya terpaku pada hasil akhir pertandingan di lapangan.

Baca Juga:

“Kekalahan ini harus menjadi momentum evaluasi. Tidak hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana kita membangun sepak bola Indonesia ke depan, termasuk kebijakan naturalisasi,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Legislator bidang kewarganegaraan itu mengatakan kegagalan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan sepak bola nasional, termasuk mekanisme dan pertimbangan dalam naturalisasi pemain.

Dia mengatakan naturalisasi jangan menjadi jalan pintas yang kemudian mengabaikan potensi pemain lokal. Pembinaan talenta anak bangsa harus tetap menjadi fondasi utama pembangunan sepak bola nasional.

Baca Juga:

“Indonesia tidak kekurangan anak-anak berbakat. Kita harus percaya diri dengan kemampuan anak bangsa sendiri,” katanya.

Selaku anggota Komisi XIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Hukum, Franciscus mengatakan pemerintah perlu memastikan mekanisme naturalisasi dilakukan secara jelas, transparan, terukur, serta memiliki pertimbangan kepentingan nasional.

Komisi XIII DPR RI mendesak pemerintah segera mengevaluasi total kebijakan naturalisasi atlet setelah Timnas Indonesia gagal masuk semifinal Piala AFF 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI